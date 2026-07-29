Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 časova igraju revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna gde brane 4:0 iz prvog duela.

Dejan Stanković je tako na ovom duelu šansu ukazati igračima koji su od početka sezone uglavnom počinjali sa klupe, a kako piše "Meridiansport" posebno iznenađenje spremio je na poziciji levog beka.

Umesto Naira Tiknizjana na toj poziciji trebalo bi da se nađe momak rođen 2009. godine - Matej Strika, koji je svojim zalaganjem zaslužio poverenje trenera. Nešto slično kao Dimitrije Šarić koji je za vikend protiv Vojvodine postigao prvenac.

Pored njega očekuje se i povratak Radeta Krunića u startnu postavu.