Klub iz Soluna rasprodao je svih 6.000 sezonskih ulaznica za dvoranu u Pileji, a iz PAOK-a su se navijačima zahvalili kratkom porukom na društvenim mrežama uz objavu "Sold out" i poruku zahvalnosti za veliku podršku.

Prema pisanju grčkog portala "Sportdog", takav odziv oduševio je novog vlasnika Aristotelisa Mistakidisa, koji je navodno već dao zeleno svetlo saradnicima da pokušaju da realizuju još jedan transfer velikog formata, sličan dolasku Džedija Osmana.

Isti izvor navodi da je među željama PAOK-a i Nikola Mirotić, koji bi ovog leta mogao da napusti Monako. Za iskusnog krilnog centra interesovanje su, prema istom izvoru, pokazali i Efes, Fenerbahče, Bešiktaš, Partizan, Hapoel Tel Aviv i Makabi Tel Aviv.

Mirotić je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 11 poena, 4,3 skoka i 1,4 asistencije, uz indeks korisnosti 12,7 za nešto više od 19 minuta po utakmici. Šutirao je 56,8 odsto za dva poena, 39,3 odsto za tri i 82,1 odsto sa linije slobodnih bacanja.

Tokom bogate karijere nastupao je za Real Madrid, Barselonu, Olimpiju Milano i Monako, dok je u NBA ligi nosio dresove Čikago Bulsa, Nju Orleans Pelikansa i Milvoki Baksa.

Za sada nema potvrde da su pregovori između PAOK-a i Mirotića u toku, pa informacije o mogućem transferu treba uzeti kao medijske navode.