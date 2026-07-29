Odluka Denver Nagetsa da ovog leta zadrže mladog Spensera Džounsa i ponude mu dvogodišnji ugovor vredan 12 miliona dolara na prvu loptu deluje kao logičan potez i pokazatelj poverenja.

Međutim, ovaj potpis je finansijski prilično zakomplikovao stvari u Koloradu, Nagetsi su i zvanično ušli u „društvo najbogatijih“, ali i najograničenijih timova lige.

Nakon ovog poteza, Denver je trenutno jedini klub u čitavoj NBA ligi koji je prešao granicu takozvanog „drugog praga“. Projektovani budžet tima za plate dostigao je čak 229 miliona dolara, a uz nerešen status Pejtona Votsona, finansijski pritisak na upravu postaje sve veći.

NBA liga je pre nekoliko godina uvela rigorozne mehanizme da bi sprečila bogate vlasnike da nekontrolisanim trošenjem stvaraju nedostižne „supertimove“. Sistem funkcioniše kroz tri ključne finansijske barijere:

Porez na luksuz: 200,4 miliona dolara

Prvi prag: 209 miliona dolara

Drugi prag: 221,7 miliona dolara

Nagetsi se trenutno nalaze čak osam miliona dolara iznad ove najstrože granice. To u praksi znači samo jedno: vlasnika Džoša Krenkea očekuje penal i plaćanje poreza na luksuz od neverovatnih 68 miliona dolara.

Pored astronomskog novčanog udarca, prelazak „drugog praga“ sportskom sektoru vezuje ruke u izgradnji tima za budućnost:

- Potpuno se zamrzava mogućnost slanja novca u trejdovima.

- Gubi se pravo na korišćenje određenih izuzetaka u ugovorima.

- Draft pikovi prve runde u budućnosti bivaju „zamrznuti“ i automatski pomereni na dno runde ako tim ostane u ovoj zoni.

Prošlog leta, prvi čovek Nagetsa Džoš Krenke dao je izjavu koja je podigla veliku prašinu, opisujući „scenario iz košmara“ u kom bi probijanje drugog praga i eventualne povrede ključnih igrača mogle da nateraju klub na nezamisliv korak, trejd Nikole Jokića. Prvi deo tog horor scenarija se upravo ostvario...

- Prelaženje tog drugog praga poreza nije nešto čega se nužno plašimo, ali postoje pravila oko kojih moramo biti izuzetno oprezni, posebno s obzirom na našu istoriju s povredama... - poručio je tada Krenke i dodao:

- Ako se pogrešna osoba povredi, vrlo brzo se nađete u scenariju o kom nikada ne bih želeo ni da razmišljam, a to je trejdovanje Nikole Jokića. Svesni smo toga, idemo korak po korak i obezbeđujemo resurse kada dođe pravi trenutak.

Iako su svi ključni igrači zdravi, Denver je svesno uskočio u „minirano polje“ i postao usamljeni lider po visini poreza koji mora da plati.

Situacija je dodatno delikatna jer najvažniji poslovi tek dolaze na naplatu. Najboljeg košarkaša sveta u bliskoj budućnosti očekuje potpis novog super-maks ugovora (vrednog blizu 300 miliona dolara).

Iako je realnije da do tog potpisa dođe sledećeg leta, nova finansijska konstrukcija dramatično menja računicu.

Takođe, u klubu se ozbiljno razmatra i novi ugovor za Pejtona Votsona, koji bi mogao da premaši 25 miliona dolara godišnje. Postavlja se pitanje dokle je Krenke spreman da ide i da li će Denver u narednom periodu morati da napravi „rezove“ i ratosilja se nekog od jačih ugovora kako bi izbegao finansijski kolaps.

Plate Nagetsa za sezonu 2026/27:

Nikola Jokić – 59.000,000

Džamal Mari – 50.000,000

Aron Gordon – 33.000,000

Kem Džonson – 23.000,000

Kristijan Braun – 21.500,000

Zik Nađi – 7.500.000

Spenser Džouns – 6.000.000

Džulijan Strouter – 4.800.000

Deron Holms – 3.370.000

Marvin Begli - 2.500.000

Tajus Džouns – 2.500.000



Sume su izražene u dolarima