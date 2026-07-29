Kako je odrađen prelazni rok? Ocenu je dao specijalizovani košarkaški portal "BasketNews".

Litvanci su se bavili ocenama za dva srpska kluba i po tome je bolje prošla Crvena zvezda koja je od Donatasa Urbonasa i Gitis Blaževičijusa dobila po sedmicu.

-Razmišljao sam da im dam šesticu, jer nisu mnogo uradili. Džouns i Motli su dva veća imena, ali su izgubili Mekintajera i to će da ih boli, bio je jedan od glavnih u defanzivi. Takođe je otišao i Bolomboj koji nije bio isti kao pre povrede. Generalno nisam video da su mnogo toga promenili i očekivanja su uvek ogromna. Ako imate velika očekivanja, ovaj tim može da bude dobar. Nisam im dao šest zbog Navara, mislim da Ibon može da nađe pravu rotaciju u ovom velikom sastavu koji imaju. Moja nada je u trenerski štab, da izvuče najbolje od njih. Na papiru su dobar tim, ali nikada nisu postali konstantno pobednički tim prošle sezone - rekao je Gitis.

Donatas je hteo da da crveno-belima 7,5, ali su se dogovorili da nema ocena između, pa je odlučio da to bude sedmica.

-U tome je stvar, imali su već dobar tim i nisu im bila potrebna velika pojačanja. Mekintajerov odlazak je udarac, Džouns je došao, videćemo da li može isto da igra. Sviđa mi se slika ovog tima, zato im dajem sedmicu - kaže Urbonas.

Nastavio je u istom ritmu.

-Karlik je pitao javno šta rade. Dao sam im najnižu ocenu - trojku. Bili su neaktivni većinu vremena, sada je tržište presušilo i nema mnogo opcija. Teško mi je da im dam dobru ocenu, četvorka u školama u Litvaniji je pozitivna ocena, prolaziš dalje, ali trojkom... Mislim da su navijači Partizana hteli da pokažu da izlaze iz rupe posle prošle sezone. Imali su bolja imena na papiru prošle godine, pojačanja su Hejs, Stivens, Vildoza i Pajola, Tanasković je domaći igrač. Osećam kao da su postali gori", izgovorio je Blaževičijus.

Na to se nadovezao Urbonas koji je takođe imao nešto oštrije ocenjivanje ekipe Đoana Penjaroje.

-Meni je ovu unapređena verzija Virtusa, to je problem. Doveli su Pajolu i Vildozu koji su igrali u Bolonji. Smatram Karlika da je bolji fit od Edvardsa, ali po kvalitetu nije velika razlika. Volim Hejsa, mislim da bi on bio dobro pojačanje i za timove koji se bore za titulu. Čini mi se da ovom timu fali dosta, ako ne dovedu veliko pojačanje na poziciji krila... Nisam ubeđen. Dao sam im peticu, ali ne znam zašto. Možda je više četvorka.

Gitis je tada bio još oštriji prema crno-belima.

-Znam da ovo zvuči loše, ali mi ovo deluje kao tim za Evrokup. Volim kad je Partizan takmičarski nastrojen, svaki derbi je zanimljiv, svaki meč Partizana je bolji kada su dobar tim. Ali, ako će ovako loš tim da imaju. Onda će uprkos dobroj atmosferi tamo, nemaju potencijal. Naravno, to je sada, ako ne dovedu još pojačanja.