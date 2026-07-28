Ernangomez (32) je prethodne tri sezone igrao za Barselonu, a ranije je nastupao za Nju Orleans, Šarlot, Njujork, Sevilju i Real Madrid.

On je prošle sezone za Barselonu u Evroligi prosečno beležio 5,6 poena i 3,8 skokova.

Košarkaši Unikahe će naredne sezone igrati u grupi E FIBA Lige šampiona protiv Ređijane, Juventusa iz Utene i Pardubica. Klub iz Malage je osvojio FIFA Ligu šampiona 2024. i 2025. godine.