Košarka
Barsa je prošlost: Ernangomez potpisao za Unikahu
Dosadašnji košarkaš Barselone Vili Ernangomez potpisao je jednogodišnji ugovor sa Unikahom, saopštio je danas klub iz Malage
Ernangomez (32) je prethodne tri sezone igrao za Barselonu, a ranije je nastupao za Nju Orleans, Šarlot, Njujork, Sevilju i Real Madrid.
On je prošle sezone za Barselonu u Evroligi prosečno beležio 5,6 poena i 3,8 skokova.
Košarkaši Unikahe će naredne sezone igrati u grupi E FIBA Lige šampiona protiv Ređijane, Juventusa iz Utene i Pardubica. Klub iz Malage je osvojio FIFA Ligu šampiona 2024. i 2025. godine.
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