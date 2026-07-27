Zvezda je startovala u kvalifikacijama za Ligu šampiona bez Radeta Krunića, ali će glavni vezista ekipe biti spreman za treće kolo i sudar sa Hapoel Ber Ševom ili Vikingurom.

Krunić je počeo da trenira posle brzog oporavka od povrede kolena, pa se očekuje da bude u konkurenciji za revanš sa Larnom.

Ali, sigurno je da u taboru Zvezde razmišljaju tako da nema potrebe da rizikuju sa Krunićem protiv ekipe iz Severne Irske jer crveno-beli imaju već dovoljnu zalihu od četiri gola razlike pred revanš na "Marakani" u sredu.

Za šampiona Srbije je najbitnije da se Krunić nađe među starterima četvrtog ili petog avgusta.

Krunić je dobio udarac u koleno na premijeri prvenstva protiv Mačve, pa je morao da provede na terapijama nekoliko dana.

Trener Dejan Stanković je ipak primirio navijače Zvezde rečima da bi Krunić igrao u Irskoj da je reč o presudnoj utakmici, a sada je već u trenažnom procesu i izvesno je da će biti u prvih 11 protiv Haoela ili Vikingura.