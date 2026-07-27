Informacija do koje je došao Meridian sport obradovaće to Sašu Ilića, koji još nije mogao u potpunosti da se uveri u kvalitete nekadašnjeg kapitena mladog tima Ajaksa.

Česte povrede konstantno sputavaju 22-godišnjaka rođenog u Holandiji da se ozbiljnije nametne, ali kada god se našao na terenu ostavljao je utisak tehnički pismenog fudbalera.

Tokom završnog dela priprema u Sloveniji bivši član Herenvena osetio je bol u primicaču, zbog čega je ponovo morao da pauzira.

Propustio je duele sa Zemunom, UNA Štrasenom i Mačvom, a izvesno je da se neće naći u protokolu ni za revanš sa Luksemburžanima.