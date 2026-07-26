Saša Ilić, trener fudbalera Partizana, pohvalio je svoje igrače nakon prve pobede u Superligi ove sezone.

Crno-beli su nakon mnogo muke savladali Mačvu u Šapcu (3:1) u drugom kolu nacionalnog šampionata.

Ilić je u izjavi nakon meča istakao da ovo "nije pobeda kojoj se u zube ne gleda".

- Večeras nije tako. Zadovoljan sam reakcijom igrača posle 1:1. Pritiskali smo protivnika i mislim da smo zalsuženo pobedili večeras - rekao je Ilić.

Njegov kolega Nemanja Glušica smatra da je isključenje Vraštanovića u 56. minutu trenutak kada je meč rešen.

- Odigrali smo jako dobru utakmicu, moram da pohvalim momke. Zbog nekog iskustva smo izgubili utakmicu. Do crvenog kartona smo bili bolji rival, pokazali smo više. U trenutku kada smo primili gol imali smo dva igrača manje u polju. Mislim da je crveni karton prelomio utakmicu - nadovezao se Glušica.