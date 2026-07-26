Srpski fudbaler Dušan Tadić vraća se u Holandiju i njegov novi klub biće NEC Nejmegen.

Pregovori su ušli u finalnu fazu, ostale su da se dogovore još samo sitnice, a nakon toga biće potpisan ugovor. Pre samo nekoliko dana činilo da od dogovora nema ništa i da su Tadićevi zahtevi previsoki za bilo koji klub u Holandiji, pa da je ostanak u azijskom fudbalu jedina opcija za proslavljenog igrača. Ipak, došlo je do preokreta.

Po informacijama poznatog turskog novinara Jagiza Sabunčuoglua, bivši reprezentativac Srbije je otputovao u Holandiju na lekarske preglede i čeka se još samo da stavi paraf.

Interesantan je prethodnih dana bio i potez predsednika NEC-a, Vilka van Šajka na promociji treće garniture dresa, održane na centralnom gradskom trgu odakle se pratio i žreb za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona (koji je NEC spojio sa Olimpijakosom). Prvi čovek kluba iz Nejmegena je pred brojnim navijačima skandirao Dušanovo ime, međutim, umesto njega pred okupljene je izašao turski internacionalac Emre Mor.

- Svi pričaju o tome, pa sam mislio – hajde da se malo našalim. Inače se ne mešam u te stvari, Karlos vodi transfere i neću više reći ni reč. Posle se sve to prenapumpa u javnosti. Bila je to samo šala jer je tema aktuelna. Neka ostane na tome - izjavio je kasnije Van Šajk.

Iako Mor igra na sličnoj poziciji kao Tadić, izgleda da je NEC pronašao način da angažuje obojicu igrača, što će bez sumnje biti veliko pojačanje za ekipu pred prvi izlazak na međunarodnu scenu još od sezone 2008/2009.





