Fudbaleri Partizana su praktično sigurni u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto su na svom terenu slavili protiv Una Štrasen sa 4:0, a sada već gledaju i potencijalnog rivala u narednom kolu. Po prognozama, to bi trebalo da bude Tobol iz Kazakhstana, koji je bio dobar i u domaćem prvenstvu, gde su slavili protiv Atjarua sa 1:0.

Imao je Partizan sreće na žrebu, pošto su izvukli potencijalne rivale u vidu Tobola, ali i Panevežisa iz Litvanije. Ove dve ekipe su odigrale 1:1, a Tobol je sada u domaćem prvenstvu slavio i to zahvaljujući golu srpskog napadača Uroša Milovanović.

Nekadašnji prvotimac TSC-a je golom u 26. minutu postigao gol, koji je bio dovoljan za pobedu.

Ovo je inače sedmi gol Uroša Milovanovića u sezoni, a prvi posle mesec dana. Osim toga, zabeležio je i tri asistencije, dok je ovaj gol bio posebna priča. Dobio je veoma lepu loptu, a onda je petom uspeo da savlada golmana i donese svojoj ekipi pobedu.

Taj gol od 35 minuta, možete pogledati u nastavku teksta: