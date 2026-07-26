Mario Hezonja potpisao je jednogodišnji ugovor sa Klivlend Kavalirsima, prenosi dobro obavešteni NBA insajder, Šams Čaranija.

Hrvatski reprezentativac i doskorašnji košarkaš Real Madrida odlučio je da napusti Evroligu i ponovo pokuša da pronađe svoje mesto u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.

Kada je reč o novcu, Hezonja bi mogao da dobije verovatno i više u nekom od timova Evrolige. Za godinu dana u Klivlendu zaradiće 2.800.000 dolara, što je oko 2,5 miliona evra.

U karijeri je hrvatski košarkaš već igrao u NBA. Draftovan je kao peti pik 2015. godine i igrao je za Orlando, Njujork i Portland. Nakon pet godina provedenih u NBA ligi vratio se u Evroligu i potpisao za Panatinaikos. Nakon toga odigrao je i jednu sezonu za Uniks, da bi prethodne četiri sezone proveo u dresu Real Madrida.