Priče su se obistinile, desio se pravi potres u srpskoj i evropskoj košarci - Luka Vildoza je potpisao za Partizan i to dvogodišnji ugovor!

Crno-beli su ovu informaciju potvrdili na svom zvaničnom nalogu na mrežama.

Ova informacija se pojavila odjednom, kada je Španac Kema De Lukas najavio da će se pojaviti igrač koji je nastupao za najveće rivale u Evroligi, odnosno, da će "kompletirati" sva četiri. Odmah je prva asocijacija bio Luka Vildoza, a to se obistinilo.

Argentinac je igrao za Crvenu zvezdu i postao je miljenik Delija, pogotovo zbog meseca novembra kada je poneo i zvanje MVP-ja u Evroligi. Međutim, tad je ušao u jako loš period, posle čega je i napustio klub.

Otišao je onda u Panatinaikos, pa i Olimpijakos, te Virtus iz kog i stiže u Partizan.

Podsećanja radi, Vildoza je dobio dete sa odbojkašicom Milicom Tasić, što je verovatno i glavni razlog što je došao u Beograd.

Ipak, s obzirom da je igrao za Crvenu zvezdu, nema sumnje da će imati paklen doček od strane "delija".