Kako su preneli crno-beli, Tanasković je sa klubom dogovorio višegodišnju saradnju.

-Kao pionir se crno-beloj porodici priključio 2011. godine, a kao junior je u decembru 2015. potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa Partizanom. Danas se kao reprezentativac Srbije i doskorašnji kapiten podgoričke Budućnosti, Nikola Tanasković vraća svojoj kući - stoji u saopštenju.

Posle odlične sezone u podgoričkom klubu, koju je završio osvajanjem titule prvaka Crne Gore, Tanasković se vraća u Humsku, gde je započeo profesionalnu karijeru 2016. godine.

Tanasković je u međuvremenu nastupao za Megu, Borac iz Banjaluke, Igokeu i druge klubove, a u Budućnosti je od 2023. godine osvojio pet trofeja i stigao do kapitenske trake.

Za Partizan ovo je četvrto pojačanje ovog leta, nakon što su u klub prethodno stigli Kevarijus Hejs, Lamar Stivens i Alesandro Pajola.