Đuričić (34) u APOEL dolazi kao slobodan igrač nakon što mu je istakao ugovor sa Panatinaikosom.



Srpski fudbaler je prošle sezone odigrao 36 utakmica za Panatinaikos i zabeležio pet golova i tri asistencije.



On je tokom karijere igrao još i za Herenven, Benfiku, Majnc, Sautempton, Anderleht, Sampdoriju, Benevento i Sasuolo.



Đuričić je u dresu reprezentacije Srbije odigrao 44 utakmice i postigao pet golova.



APOEL je prošlu sezonu završio na petom mestu na tabeli kiparskog prvenstva.