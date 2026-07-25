Đuričić (34) u APOEL dolazi kao slobodan igrač nakon što mu je istakao ugovor sa Panatinaikosom.
Srpski fudbaler je prošle sezone odigrao 36 utakmica za Panatinaikos i zabeležio pet golova i tri asistencije.
On je tokom karijere igrao još i za Herenven, Benfiku, Majnc, Sautempton, Anderleht, Sampdoriju, Benevento i Sasuolo.
Đuričić je u dresu reprezentacije Srbije odigrao 44 utakmice i postigao pet golova.
APOEL je prošlu sezonu završio na petom mestu na tabeli kiparskog prvenstva.
Fudbal
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Srpski fudbaler Filip Đuričić novi je igrač APOEL-a, saopštio je kiparski klub
Đuričić (34) u APOEL dolazi kao slobodan igrač nakon što mu je istakao ugovor sa Panatinaikosom.
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