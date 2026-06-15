Posle tri godine u Grčkoj, Filip Đuričić napušta redove Panatinaikosa i biće slobodan ovog leta u izboru nove sredine.

Nekadašnji reprezentativac Srbije tavorio je sa povredama što ga je verovatno i koštalo novog ugovora u Atini.

Dugo se pominjao njegov mogući povratak u Crvenu zvezdu u kojoj je igrao u mlađim kategorijama, ali holandski mediji misle drugačije.

Kako oni javljaju postoji mogućnost da se Đuričić vrati u Herenven u kom je imao tri sjajne sezone koje su ga kasnije preporučile Benfici. Portugalci su ga tada platili 8.000.000 evra.

Obrenovčanin ima 34 godine, 44 nastupa u reprezentaciji Srbije i pet golova.