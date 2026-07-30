Fudbaleri Partizana od 20:15 gostuju ekipi Una Štrasen u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Crno-beli su u prvoj utakmici na svom terenu slavili sa 4:0 i ne bi trebalo da imaju problema da osiguraju prolaz u narednu fazu, a tamo ih čeka Tobol.

Kazahstanski predstavnik je eliminisao litvanski Panevežis i to tek posle boljeg izvođenja penala.

Nakon 1:1 u prvom meču, bio je identičan rezultat i posle 90 minuta u Kustanaju, a onda i posle dodatnih 30, te se pristupilo izvođenju jedanaesteraca (3:2).

Tu su Kazahstanci bili samo za nijansu sigurniji sa 3:2 realizovavši tri od pet udaraca sa 11 metara, za razllku od rivala koje su koštali promašaji Rasimavičijusa u prvoj, Kejte u četvrtoj i Bačanina u petoj seriji.

Ukoliko Partizan overi prolaz dalje, čeka ga put u Kazahstan.