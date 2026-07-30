Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai prestigao je Nikolu Žigića na večnoj listi strelaca kada je reč o evropskim takmičenjima.

Popularni "magiko" je postigao prvi gol u pobedi nad Larnom od 5:0, kojom su crveno-beli izborili plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, gde će se sastati sa Hapoel Ber Ševom.

Kataiju je to bio 18. pogodak u evropskim takmičenjima i sada se nalazi na trećoj poziciji večne liste strelaca. Ovim pogotkom Aleksandar Katai se dodatno učvrstio na listi strelaca, a ispred sebe ima samo legende kluba. Više pogodaka od Kataija imaju samo Bora Kostić, Dušan Savić i Zoran Filipović. To znači da je "magiko" iza sebe ostavio Nikolu Žigića, El Fardu Bena, Darka Pančeva, Ričmonda Boaćija i Stanislava Karasija.

Priliku da poboljša svoj učinak će imati već 4. avgusta, kada će Zvezda u Mađarskoj odigrati prvi meč sa Hapoelom. Revanš je na programu nedelju dana kasnije u Beogradu.