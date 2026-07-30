Prvostepeni organ, na čijem čelu se nalazi Ivan Nikolić, oglasio se saopštenjem na sajtu srpske kuće fudbala.

-Sankcije su izrečene zbog neprimerenog ponašanja pristalica oba kluba na otvaranju nove takmičarske sezone, utakmicama Novi Pazar – Radnički 1923, odnosno Zemun - Partizan. Gostujući navijači, na pomenutim susretima, koristili su pirotehnička sredstva u prekomernim količinama od kojih je većina baklji, topovskih udara, petardi i dimnih bombi završilo na samom terenu za igru, dok su Kragujevčani ubacivali baklje i na deo tribina gde su bili stacionirani navijači Novog Pazara.

FSS i njegovi disciplinski organi, posebno naglašavaju da se neće tolerisati bilo kakvo ubacivanje pirotehničkih sredstava na teren za igru, jer to direktno dovodi do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja ne samo fudbalera na terenu, već i redara i dečaka koji sakupljaju lopte, kao i do znatnih oštećenja travnate podloge i nanošenja materijalne štete klubovima domaćinima. Cilj ovih odluka je pored individualnog kažnjavanja za učinjene delikte i svojevrsno upozorenje svim drugim klubovima da ce se u sličnim situacijama postupati na istovetan način, uz izricanje i oštrijih sankcija ukoliko bude bilo potrebno - saopšteno je iz Disciplinske i etičke komisije FSS.

Radnički 1923 se nalazi i pod zabranom organizacije utakmica pred navijačima u Kragujevcu.