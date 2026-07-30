Nekoliko dana nakon što je završio sudijsku karijeru, Vinčić je otkrio kako je doživeo najveći meč u životu, ali i kakav je utisak na njega ostavio kapiten Argentine, Lionel Messi.

- Mesi se tokom cele utakmice ponašao izuzetno sportski. Prihvatao je moje odluke, razgovarali smo sa međusobnim poštovanjem i pokazao je klasu kakvu imaju samo najveći igrači - rekao je Vinčić u intervjuu za španske medije.

Slovenački sudija priznao je da je osećao veliki pritisak pre početka finala, ali da je izlazak na teren bio ostvarenje sna svakog arbitra.

- Kada sam saznao da ću suditi finale Mundijala, bio sam preplavljen emocijama. To je vrhunac sudijske karijere i nešto o čemu sanjate od prvog dana - istakao je Vinčić.

Finale između Argentine i Španije ostalo je upamćeno po velikom broju duela, isključenju Enca Fernandesa, kao i incidentima nakon poslednjeg zvižduka, zbog kojih je FIFA pokrenula disciplinski postupak protiv više aktera meča.

Vinčić je ubrzo nakon završetka Svetskog prvenstva objavio da završava bogatu sudijsku karijeru, ostavljajući iza sebe više od 500 međunarodnih utakmica i istorijski podatak da je postao prvi Slovenac koji je sudio finale Svetskog prvenstva.