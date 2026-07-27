Slovenački arbitar Slavko Vinčić završio je sudijsku karijeru, saopštio je Fudbalski savez Slovenije (NZS).

Vinčić (56) je pre osam dana sudio finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine (1:0). On je prvi slovenački arbitar, koji je sudio finale Mundijala.

U saopštenju NZS se navodi da je Međunarodni institut za fudbalsku istoriju i statistiku (IFFHS) proglasio Vinčića za najboljeg sudiju na ovogodišnjem SP.

Vinčić je bio na listi međunarodnih fudbalskih sudija od 2010. godine. On je tokom karijere sudio najveće fudbalske utakmice uključujući i finale Lige šampiona 2024. godine između madridskog Reala i Borusije Dortmund (2:0), kao i finale Lige Evrope 2022. između Ajntrahta iz Frankfurta i Glazgov Rendžersa (pp 5:4, 1:1).