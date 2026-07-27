

Srpski reprezentativac Nemanja Gudelj nalazi se pred povratkom u dobro poznato okruženje, pošto je belgijski Antverpen označio iskusnog fudbalera kao apsolutni prioritet za nastavak sezone, prenosi tamošnji Het Njusblad.

Učesnik Svetskog prvenstva 2022. i Evropskog prvenstva 2024. godine iza sebe ima sedam bogatih sezona u Sevilji. U andaluzijskom klubu bio je kapiten, odigrao čak 261 utakmicu i dva puta podigao pehar Lige Evrope. Pre epizode u Španiji, Gudelj je ostavio trag u Holandiji noseći dresove Brede, AZ Alkmara i Ajaksa, u koji ga je svojevremeno doveo Mark Overmars.

Iako je u Sevilji tokom poslednje, prilično turbulentne sezone uglavnom prinudno igrao na poziciji centralnog defanzivca, ideja čelnika Antverpena je da Gudelja vrate u njegovu prirodnu ulogu zadnjeg veznog.