Fudbaleri Austrije iz Beča su sjajni započeli takmičenje u Kupu Austrije, gde su pobedili Viner sa 5:0. Nažalost, prava drama je viđena sredinom prvog poluvremena, kada je Aleksandar Dragović pao na zemlju.

Nekadašnji defanzivac Crvene zvezde morao je da napusti igru posle samo 20. minutu provedenih na terenu.

Dragović je dobio udarac laktom od Abazovića, a odmah je ostao na zemlji. Raskrvario mu je protivnički fudbaler glavu, a Dragović je posle nokauta ostao da leži nepomičan. Hitna pomoć je brzo reagovala, izvela je fudbalera van terena, ukazala mu pomoč, morala čak i da ga ušiva pored igrališta.

Naknadno su ustanovili da je imao potres mozga, dok je jedva stajao na nogama.

- Ima posekotinu na potiljku. Koliko znam, povreda nije previše ozbiljna - rekao je trener Austrije iz Beča Stefan Helm posle utakmice, dok su iz bolnice stigle ohrabrujuće vesti, Dragoviću je utvrđen blaži potres mozga, a prema prvim informacijama, nije zadobio teže povrede, prenosi portal Krone.