Oživljena karijera pred mrežom Šalkea mogla bi da odvede Lorisa Karijusa u reprezentaciju Nemačke! Tome se bar nada 33-godišnji golman koji nikad nije branio za „pancere“, a jakog aduta ima u Jirgenu Klopu.

Povratak „rudara“ iz Gelzenkirhena u Bundesligu, zaslugom i nekadašnje Liverpulove noćne more, otvara mogućnost ponovne saradnje selektora posrnulog giganta svetskog fudbala i golmana poznatog kao supruga Dilete Leote, koja je pred finale Svetskog prvenstva bila malo za Španiju, malo za Argentinu.

Ukoliko Karijus zasluži poziv Klopa, eto ga u Beogradu 13. novembra na utakmici Lige nacija. Nemačka je uz Holandiju i Grčku rival Srbije u grupi A divizije najmlađeg reprezentativnog UEFA takmičenja.

U tom slučaju bismo na „Marakani“ mogli da vidimo i Diletu Leotu, poznatu italijansku sportsku voditeljku. Sicilijanka bi bodrila supruga, s kojim ima ćerku Ariju i sina Leonarda rođenog uoči Mundijala, a možda bi bila i poslovno angažovana kao zaštitno lice platforme DAZN.

- Ne znam šta Klop planira, ali sad sam u Bundesligi sa Šalkeom, ako budem branio na vrhunskom nivou, možda postanem kandidat - rekao je Karijus.

Ako neko zna njegove golmanske kvalitete, a i mane, to je novi šef „pancera“. Klop ga je i doveo na „Enfild“ 2016. iz Majnca i dao mu status prvog čuvara mreže. Ta „ljubav“ Nemaca u hramu engleskog fudbala trajala je do finala Lige šampiona 2018. Liverpul je izgubio od Reala 1:3, uz krivicu Karijusa za dva gola. Njegova partija u Kijevu, gde su pravdu delile srpske sudije pod vođstvom Milorada Mažića, opisana je kao najgora nekog golmana u elitnom takmičenju.

- Do tog trenutka karijera mi je išla samo uzlazno, a onda sam odjednom pao na dno. Osećao sam da me niko ne razume. Više nisam hteo ni da treniram - rekao je golman, koji je, veli, u 25. razmišljao o kraju karijere.

Karijus je potom išao na pozajmice u Bešiktaš i Union Berlin, bio je pod ugovorom u Njukaslu, a od januara 2025. je u Šalkeu. I dobro brani. U minuloj sezoni je 30 puta stajao pred mrežom povratnika u Bundesligu i u 13 navrata ju je sačuvao. Možda, eto, dočeka i da debituje za A tim Nemačke pošto je prošao sve mlađe kategorije...

Prvi golman „pancera“ na Mundijalu 2026, razočaravajućem za nemačku javnost usled eliminacije od Paragvaja u šesnaestini finala, bio je Manuel Nojer (40). I neće više. Veteran se vratio iz penzije samo za SP, pa se ponovo oprostio. Njegova zamena je bio malo mlađi Oliver Bauman (36), a treći čuvar mreže je bio Aleksander Nibel. Sad su na raspolaganju Klopu i Jonas Urbig (22), Nojerova zamena u Bajernu, Fin Damen (28) iz Augzburga, možda i zaboravljeni Mark-Andre ter Štegen iz Barselone.