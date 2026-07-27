Srpska teniserka Teodora Kostović ostvarila je najbolji plasman u karijeri na WTA listi, pošto se trenutno nalazi na 146. mestu sa 529 poena.

Kostović je na najnovijoj WTA listi, koja je objavljena danas, napredovala za 25 pozicija. Ona je trenutno najbolje rangirana srpska teniserka. Kostović je u nedelju osvojila čelendžer u Amštetenu.

Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević zadržala je 154. poziciju sa 503 poena.

Srpska teniserka Mia Ristić popravila je plasman za 37 pozicija na WTA listi i od danas je 224. teniserka sveta sa 345 poena. Ovo je najbolji plasman u karijeri mlade srpske teniserke. Ristić je pre dva dana osvojila čelendžer u Kordenonsu.

Srpska teniserka Olga Danilović je pokvarila plasman za jedno mesto i trenutno je 264. na WTA listi sa 273 poena.

Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje je najbolja teniserka sveta sa 8.550 poena, Elena Ribakina iz Kazahstana je druga sa 8.056, dok je Amerikanka Džesika Pegula zadržala treće mesto sa 6.300.

Potom slede Amerikanka Koko Gof, Ruskinja Mira Andrejeva i Čehinje Karolina Muhova i Linda Noskova. U TOP 10 najboljih teniserki sveta nalaze se još Poljakinja Iga Švjontek, Amerikanka Amanda Anisimova i Elina Svitolina iz Ukrajine.