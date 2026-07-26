Srpska teniserka Teodora Kostović osvojila je čelendžer u austrijskom gradu Amštetenu pošto je u finalu deklasirala Amerikanku Vivijan Volf rezultatom 2:0 (6:4, 6:0).

Kostović (19) je dominirala od početka do kraja meča i zasluženo stigla do pehara, jer je ukupno gledano na putu do pehara ostvarila pet pobeda bez izgubljenog seta.

Zahvaljujući osvajanju turnira, Kostović će od sutra biti 146. na WTA listi što će joj biti najbolji renking karijere. Na prethodnoj rang listi bila je 171.