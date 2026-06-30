Došla je vidno raspoložena na konferenciju za medije, a onda je odlučila da ponizi Teodoru Kostović koja je pred meč imala jednu samouverenu izjavu o tome da želi da "testira" snagu Beloruskinji: "Hm, ja imam drugu informaciju o tome šta je rekla", istakla je Arina Sabalenka koja navodno ne prati šta pričaju rivali.

Onda je nastavila u istom ritmu.

-Shvatila sam tek sad šta je rekla, pomalo je smešno.Rekla je da hoće da vidi mogu li da izdržim njenu snagu. Ha-ha. Toliko strašno. Dobro je što ima takvu veru u sebe, to je dobra stvar za imati. Ne gledam previše šta pričaju moje protivnice, može to da bude izvučeno iz konteksta, tako da gledam da se sklonim od toga - dodala je Sabalenka koja se ironično nasmejala dok je pričala o našoj mladoj teniserki.

Već sada je ova izjava postala viralna... Čini se da je prešla granicu dobrog ukusa...