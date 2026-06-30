Paragvaj je izabacio Nemačku, a u centru pažnje posle ove šok utakmice bio je selektor "pancera" Julijan Nagelsman.

Selektor Nemačke je odmah posle eliminacije sa planetarnog šampionata rekao da nije čovek koji beži od odgovornosti u ovakvim trenucima, što u prevodu znači da ne namerava da napusti klupu Pancera.

Zatim je nastavio da bljuje vatru ka sudijama, a sve zbog pogotka Džonatana Taa koji nije priznat u produžecima.

-Skandalozno je što je poništio gol! Apsolutno skandalozno! Postoje utakmice gde morate da pobedite po svaku cenu, a mi bismo uspeli da nije bilo te skandalozne odluke - rekao je Nagelsman.