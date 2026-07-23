Svetski šampioni Fabijan Ruiz i Gavi dobili su paradajz u svojoj težini kao nagradu od rodnog grada!

Vezisti osvajača Mundijala, posle lude proslave u Madridu, stigli su u Los Palasios i Viljafranku, gde im je priređen prijem u gradskoj kući. A u skladu s tradicijom koja je započela 2010, kad je Hezus Navas bio deo prvog španskog tima koji je pokorio planetu, izmereni su i uručena im je količina paradajza koja odgovara njihovoj težini. Ruiz je dobio 84 kilograma, a Gavi 68.

Los Palasios i Viljafranka, grad u Andaluziji na jugu Španije, poznat je po proizvodnji paradajza, a očigledno i po „proizvodnji“ vrhunskih fudbalera. Uprkos tome što ima samo oko 35.000 stanovnika, može da se diči s tri pobednika Svetskog prvenstva, ovog minulog uz brojne oborene rekorde.

Fabijan Ruiz, vezista evropskog klupskog prvaka PSŽ, takođe je bio deo španske reprezentacije koja je trijumfovala na Evropskom prvenstvu 2024.

Slasno povrće nije jedino što su fudbaleri iz Los Palasiosa i Viljafranke dobili ovog leta, a pošto im je Šakira donela sreću. Maleni stadioni „Marismas“ i „San Sebastijan“ preimenovani su u „Fabijan Ruiz“ i „Pablo Paez Gavira Gavi“. Pogađate, to su objekti na kojima su današnje uzdanice Pari Sen Žermena i Barselone.