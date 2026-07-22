Goreo je Madrid u ponedeljak, ne od požara koji zaista bukte danima, preteći da stignu na vrata španske prestonice, već od vulkana radosti svih nacija okupljenih pod zastavom „crvene furije“. I Baska, i Katalonaca, i Asturaca, i Andalužana, Madriđana naravno...

Prvacima sveta je priređen veličanstven doček. Centralni deo proslave je bio tradicionalno na Trgu Sibeles, gde se okupilo, kažu, milion Španaca. Euforični izveštači navode čak dva miliona. Koliko god ih bilo, Rodri, Jamal, junak iz finala Feran Tores i ostali su zaslužili da se nacija okupljena u Madridu okupi i pozdravi „Zvezde koje sijaju zajedno“, kako je pisalo na autobusu koji je vozio najbolji tim na svetu.

U isto vreme, predsednik Južnoameričke fudbalske konfederacije (KONMEBOL) Alehandro Domingez je nagovestio da će na Mundijalu 2030. učestvovati 64 selekcije. Ukoliko zaista dođe do proširenja na šampionatu na kojem bi titulu branila nemilosrdna „crvena furija“, povećaće se šanse i našoj reprezentaciji da se vrati na svetsku scenu. Evropa bi, navodno, davala 20 učesnika, plus još jednog u interkontinentalnom baražu.

MOGUĆA KVOTA UČESNIKA PO KONFEDERACIJAMA: Evropa 20,5, Afrika 13,5, Azija 12,5, Južna Amerika 7,5, Severna i Centralna Amerika 7,5, Okeanija 2,5, baraž 3. Napomena: šest konfederacija daće po jednog učesnika za baraž, iz kojeg će tri pobednika na turnir.