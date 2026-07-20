"Crvena furija" je u dramatičnom finalu posle produžetaka savladala Argentinu rezultatom 1:0 i tako se po drugi put popela na krov sveta, nakon što je prethodno bila najbolja u Južnoj Africi pre 16 godina. Sa druge strane, "gaučosi" nisu uspeli da ponove uspeh iz Katara i na petu titulu će morati još da čekaju.

Tim Luisa de la Fuentea je potpuno zasluženo došao do pobede. Španija je dominirala u najvećem delu meča, dok Argentina nije došla da igra fudbal. "Gaučosi" su bili fokusirani na odbranu, a posebno je neverovatno da su u finalu Svetskog prvenstva prvi udarac ka golu protivnika uputili u nadoknadi drugog produžetka!

Već u četvrtom minutu je Španija mogla do gola. Olmo je proigrao Jamala koji je šutirao, ali su se Argentinci nekako odbranili. Odmah zatim je mogla da pukne kontra na drugoj strani. Izgubili su Španci posed, lopta je išla ka Mesiju, ali je Simon reagovao ispred najboljeg fudbalera svih vremena.

Prema očekivanjima, Španija je dominirala u posedu lopte, Argentina se mučila u organizaciji napada, ali sve do završnice prvog poluvremena nije bilo pravih prilika. Tek u 39. minutu su Španci zapretili preko Ojarzabala koji je šutirao iz dobre pozicije, ali je Martinez bio siguran na golu. Nedugo zatim je probao i Kukurelja. Bio je to nezgodan udarac, lopta ide malo pored desne stative.

Argentina je u završnici prvog dela ostala bez važnog aduta. Lisandro Martinez je zbog povrede morao da napusti igru, a zamenio ga je Nikolas Otamendi.

U drugom poluvremenu veliki pritisak Španaca. Već u 47. minutu je Baena šutirao, ali je Martinez bio na pravom mestu. U 52. minutu je došlo do čarki na terenu. Paredes je napravio glupost brzo po ulasku u igru i udario Rodrija sa kojim je bio u duelu. Prišli su igrači oba tima, došlo je do koškanja, ali se situacija brzo smirila.

Usledio je period dominacije "crvene furije". Olmo je dobio sjajnu loptu, vratio, ali je Montijel sjajno reagovao ispred novog levog beka Real Madrida. Zatim je Olmo u 64. minutu uputio nezgodan udarac. Martinez je bio nesiguran i lopta je otišla u korner. Tri minuta kasnije velika šansa za Ferana Toresa, koji je šutiraoglavom posle centaršuta Jamala, ali pravo u Martineza.

Nakon izmena na obe strane nova opsada Španaca. Pedri je probao u 77. minutu, šutirao je po sredini gola, ali hvata Martinez. Odmah zatim snažan udarac Kubarsija, ali je golman Argentine ponovo bio na pravom mestu.

Imao je šansu i Laport u 81. minutu kada je gađao glavom, a onda je u nadoknadi vremena viđena prava drama. Imala je Argentina dobar napad, potom je sevnula kontra Španije koju Niko Vilijams nije uspeo da pretvori u gol pošto je šutirao pravo u Martineza. Odmah zatim šok za Argentince. Enco Fernandez je oštro faulirao Kubarsija, Slavko Vinčić mu je pokazao drugi žuti karton. Bunili su se igrači Argentine, ali slovenački arbitar nije menjao odluku.

U osmom minutu nadoknade je Jamal tukao iz slobodnog udarca, ali je Martinez i to odbranio, pa se otišlo u produžetke. U 93. minutu je Španija bila možda i najbliža vođstvu. Pedri je centrirao, Vilijams šutirao glavom, ali je nestvarni Dibu Martinez ponovo bio neverovatan.

Prava drama je viđena u 98. minutu. Niko Vilijams je postigao gol i krenuo da slavi, ali je to kratko trajalo. Vinčić je poništio pogodak Španije zbog prekršaja u šesnaestercu Argentine. Prilično sporna situacija, gde nije baš jasno šta se tačno dogodilo, a iz VAR sobe se niko nije oglasio.

Španija je u 103. minutu imala novu veliku priliku. Merino je umakao Taljafiku, ali je bio zamalo neprecizan.

Odmah na startu drugog produžetka Španci konačno stižu do prednosti. Poro je centrirao, Vilijams glavom spustio loptu do Toresa koji je zakucava u mrežu za potpuno zasluženo vođstvo "crvene furije".

U 114. minutu je sve moglo da bude rešeno. Tores je umakao čuvarima i ponovo zatresao mrežu, ali ipak nije uspeo da izbegne ofsajd, pa je tako njegov pogodak poništen.

Argentina je nakon primljenog gola konačno krenula u napad, a u 120. minutu je prvi put na meču ozbiljno zapretila. Ubačena je oštra lotpa pred gol, ali su Španci uspeli da spreče izjednačenje. Pravo je pitanje šta su izabranici Lionela Skalonija čekali celu utakmicu. Tek u samoj završnici su počeli da napadaju, ali je za to bilo kasno. Španija je uspela da se odbrani i zasluženo dođe do titule, pa je sada istovremeno i evropski i svetski šampion, baš kao i 2010.

Španija je odigrala turnir za pamćenje. "Furija" je samo u prvom kolu remizirala sa Zelenortskim Ostrvima, nakon čega je pokazala svu moć. Dizali su Španci formu iz meča u meč, a najbolje su sačuvali za završnicu, kada su Francuskoj i Argentini održali pravi fudbalski čas.

ŠPANIJA - ARGENTINA 1:0 (posle produžetaka)

Stadion: "Metlajf", Nju Džersi

Sudija: Slavko Vinčić (Slovenija)

ŠPANIJA: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabala.

ARGENTINA: Martinez - Montijel, Martinez, Romero, Taljafiko - Mekalister, Enco Fernandes - Niko Gonzales, De Pol - Alvarez, Mesi.

Kraj! Španija je šampion sveta!

120+2 minut - Velika šansa za Simeonea. Lopta ide preko gola i ovo je bio prvi šut Argentine u finalu!

120. minut - Konačno šansa za Argentinu. Mesi je odigrao kratko za Simeonea, ovaj je centrirao, a Senesi je probao. Ipak, Španci su sjajno intervenisali i sprečili gol.

114. minut - Ponovo Tores u centru pažnje. Pobegao je čuvarima i postigao gol, ali se nalazio u nedozvoljenoj poziciji.

106. minut - Gooooool! Španija vodi u finalu! Sada nema dileme, gol je čist, a strelac je Feran Tores! Odličan centaršut Pedra Pora, Vilijams je spustio loptu glavom do Toresa koji je snažnim udarcem zatresao mrežu. Martinez je konačno kapitulirao, a "furija" potpuno zasluženo dolazi do prednosti.

Gotov je prvi produžetak!

103. minut - Kakva šansa! Mogao je Mikel Merino ponovo da bude heroj Španije. Pobegao je Taljafiku, ali je glavom šutirao pored gola.

98. minut - Sporna situacija. Španija je postigla gol preko Nika Vilijamsa, ali Vinčić kaže da je to bio faul. Nije baš najjasnije šta se tačno dogodilo, a VAR se nije oglašavao.

93. minut - Najbolja prilika za Španiju! Savršen centaršut Pedrija, Vilijams je gađao glavom, ali je čudesni Dibu Martinez ponovo sačuvao Argentinu. Neverovatno šta radi ovaj golman.

Počeo je prvi produžetak!

Kraj! Idemo u produžetke!

90+8 minut - Probao je Jamal iz slobodnog udarca! Odbranio je to Martinez.

90+3 minut - Crveni karton za Enca Fernandeza! Žestok start veziste Čelsija nad Kubarsijem. Slavko Vinčić mu je pokazao drugi žuti karton i Argentina je sa igračem manje.

90+3 minut - Šansa za Španiju! Pukla je kontra, Niko Vilijams je šutirao pravo u Martineza koji brani.

90. minut - Četiri minuta nadoknade.

81. minut - Laport pokušava glavom i opet Martinez briljira na golu. Potpuna dominacija "furije" koja svim silama napada.

78. minut - Tukao je Kubarsi i ponovo interveniše fenomenalni Martinez.

77. minut - Udarac Pedrija i brani Martinez. Grčevito se brane Argentinci.

68. minut - Evo i druge pauze za osveženje.

67. minut - Velika šansa za Španiju! Feran Tores je gađao glavom posle centaršuta Jamala, ali Martinez ponovo spašava Argentinu. Veliki pritisak "crvene furije" u drugom poluvremenu.

64. minut - Udarac Olma. Martinez nije najspretnije reagovao i lopta odlazi u korner.

56. minut - Mnogo su opasniji Španci. Olmo je dobio pas u prostor i ubacio loptu u sredinu, ali je dobro reagovala odbrana Argentine.

52. minut - Čarke na terenu. Paredes je udario Rodrija, odmah su se skupili igrači oba tima, ali se sve brzo smirilo. Vezista Argentine je dobio žuti karton.

47. minut - Šansa za Španiju. Baena je šutirao, Martinez ponovo siguran.

46. minut - Krenuo je drugi deo meča.

Kraj prvog poluvremena!

44. minut - Veliki udarac za Argentinu. Lisandro Martinez zbog povrede ne može da nastavi meč. Umesto njega ulazi Nikolas Otamendi.

43. minut - Opasno je bilo! Nezgodan udarac Kukurelje, lopta ide malo pored desne stative.

41. minut - Prvi žuti karton u finalu je dobio Lisandro Martinez. Moraće štoper Argentine da bude oprezniji u nastavku.

39. minut - Šansa posle dužeg vremena. Probao je Ojarzabal iz dobre pozicije, ali je Martinez bio na pravom mestu.

37. minut - Pauza za hidrataciju očigledno nije prijala igračima. Značajno je opao tempo.

31. minut - Argentina se muči u organizaciji napada. Prelako "gaučosi" gube lopte i uglavnom se opredeljuju za dugačke lopte.

25. minut - Prva pauza za osveženje u finalu.

24. minut - Izvela je Španija prvi korner, ali je Martinez uhvatio loptu i sprečio potencijalnu opasnost.

12. minut - Očekivano, Španci dominiraju u posedu lopte i diktiraju tempo.

5. minut - Moglo je da bude opasno po Špance koji su izgubili loptu. Pukla je kontra, ali je Sion reagovao ispred Mesija. Obećavajuć početak finala.

4. minut - Šansa za Španiju u ranoj fazi meča! Olmo je pronašao Jamala koji je šutirao, ali su se Argentinci odbranili.

Počelo je finale Svetskog prvenstva!

20:40 - Tu su i Argentinci:

20:37 - Španci su stigli:

20:15 - Ceremonija zatvaranja:

19:45 - Poruka Lamina Jamala pred finale:

19:25 - Imaće Lionel Mesi i drugovi veliku podršku. Navijači Argentine su okupirali Njujork.

19:00 - Lionel Mesi je poslao moćnu poruku pred veliko finale.

18:45 - Uoči finala se oglasio i selektor Argentine Lionel Skaloni. Više o tome OVDE.

18:42 - Izjavu selektora Španije Luisa de la Fuentea pred ovaj meč možete pročitati OVDE.

18:35 - Španija je grupnu fazu počela neočekivanim remijem sa Zelenortskim Ostrvima. Potom je savladala Saudijsku Arabiju i Urugvaj, te kao prvoplasirana prošla u nokaut fazi. "Furija" je zatim redom pobeđivala Austriju (3:0), Portugal (1:0), Belgiju (2:1) i Francusku (2:0). Sa druge strane, Argentina je u grupi trijumfovala nad Alžirom (3:0), Austrijom (2:0) i Jordanom (3:1). U eliminacionoj fazi savladala je Zelenortska Ostrva posle produžetaka (3:1, nakon 1:1), zatim posle velikog preokreta Egipat (3:2), potom Švajcarsku takođe nakon dodatnih 30 minuta igre (3:1, posle 1:1), da bi u polufinalu posle velikog preokreta izbacila Englesku (2:1).

18:20 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Svetskog prvenstva u fudbalu u kojem se sastaju Španija i Argentina. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Nju Džersija.