Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente izjavio je danas pred finale Svetskog prvenstva da izuzetno ceni reprezentaciju Argentine i dodao da je važno da njegova ekipa nametne svoju igru.



Fudbaleri Španije i Argentine igraće sutra od 21 sat u Njujorku u finalu Svetskog prvenstva 2026.



"Samo učešće u finalu Svetskog prvenstva je privilegija. Odmah bih potpisao da svake godine stignem do finala Svetskog prvenstva i izgubim ga. Želimo da se borimo za pobedu. Uživaćemo u tom trenutku. Izuzetno cenim Argentinu, oni su sjajan rival sa impresivnim rezultatima. Biće to pravi spektakl. Reč je o dva vrhunska tima sa mnogo sličnosti. Svaka strana će pokušati da usmeri igru ​​u pravcu koji joj najviše odgovara, ali oba tima će meču pristupiti sa ciljem da talenat dođe do izražaja", rekao je De la Fuente na konferenciji za novinare.



On je naveo da je njegova tajna u velikom radu i u tome što ne odustaje kada okolnosti ne idu u pravom smeru.



"Potpuno sam miran. Jednostavno želimo da uživamo. I kada ne ide, moraš da nastaviš da radiš i okružiš se pravim ljudima, dobrim igračima, dobrim stručnim štabom. Skaloni i ja delimo mnoge iste koncepte. Veoma smo slični u tom pogledu. S obzirom na tu sličnost, moramo da pokušamo da pobedimo kroz detalje i nametnemo se. Kada budemo morali da trpimo pritisak, trpećemo ga. Lamin je potpuno spreman. Dobio je žestok udarac, ali je utakmicu završio bez problema. Juče smo mu dali odmor, a danas se vratio saigračima kao i obično", izjavio je selektor Španije.



De la Fuente je istakao poznaje kapitena Argentine Lionela Mesija iz vremena dok je trenirao omladinski tim Sevilje.



"U početku smo primenjivali strategiju čuvanja 'čovek na čoveka'. Zatim je igrač koji ga je čuvao dobio karton, zamenio sam ga, a mi smo primili četiri gola. Nećemo igrati 'čovek na čoveka', ali ćemo biti oprezni. Mesi je jedinstven. On je primer - svojim stavom, ponašanjem... Pogotovo u tim godinama i na tako spektakularnom nivou na Svetskom prvenstvu", poručio je De la Fuente.



Selektor Španije je rekao da ne misli da je Argentina "prljav ili nesportski tim".



"Poštujem sva mišljenja, ali odgovor je ne. Izuzetno cenim tu reprezentaciju. Upravo su ispisali istoriju, a vodi ih moj prijatelj. Svaka strana će koristiti svoje fudbalsko oružje, ali ovo je fudbalska utakmica", izjavio je De la Fuente.