Govoreći u Tramp kuli na Menhetnu, gde je u petak organizovan prijem za Infantina i međunarodne fudbalske zvezde, predsednik SAD je rekao da je telefonom razgovarao sa predsednikom FIFA nakon isključenja napadača reprezentacije SAD i zatražio da se slučaj razmotri, prenosi Njujork tajms.



- Bio sam primoran da pozovem Đanija i samo dam preporuku. Rekao sam: 'Đani, želeo bih da dam preporuku. Pusti tog momka u igru' - rekao je američki predsednik.



On je zatim dodao: - Ne, nisam to rekao. Rekao sam: 'Želeo bih da se žalim'. I zapravo, nisam imao pojma šta će se desiti, ali je mnogo bolje kako se završilo jer nema kontroverze. Oni (Belgija) su pobedili u utakmici, a naš tim je imao sve svoje igrače. Vi (Đani) ste doneli još jednu sjajnu odluku ako razmislite o tome. Znam da nikada nećete dobiti priznanje.



Tokom obraćanja, Tramp je kritikovao i taktiku selektora Engleske Tomasa Tuhela u polufinalnom porazu od Argentine, posebno odluku da se kapiten Hari Kejn više uključi u odbrambene zadatke.



- Imate sjajnog igrača u Engleskoj, sa kojim sam igrao golf - Harija (Kejna). Mislim da su možda napravili grešku kada su ga postavili u odbranu. Preuzeli su vođstvo, a onda su svog najboljeg igrača stavili u odbranu. Moramo biti malo ofanzivni, zar ne? Šta ja znam o treniranju? Ali to je bilo malo neobično. Hari je sjajan momak - rekao je Tramp.

On je pohvalio i druge fudbalere, među kojima su Lionel Mesi koga je opisao "kao jednog od onih igrača rođenih sa nečim posebnim", kao i Portugalac Kristijano Ronaldo.

Sa Infantinom je razgovarao i o mogućem proširenju Svetskog prvenstva na 64 reprezentacije pre sledećeg turnira 2030. godine, a Mundijal je nazvao "jednim od najvećih sportskih događaja u istoriji", koji je, kako je naveo, prevazišao sportske okvire.

On je poželeo sreću reprezentacijama Argentine i Španije pred finale koje će se igrati u nedelju.

Predsednik FIFA ukazao je na veliku posećenost stadionima i visoku televizijsku gledanost kao potvrdu uspeha turnira, preneo je AP.

- Ne trebaju vam ljudi da vam daju komplimente, gospodine predsedniče, ali ovo Svetsko prvenstvo ne bi bilo tako neverovatan uspeh bez vas. Ovo je najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovečanstvo ikada svedočilo. Za ovo vam hvala. Jedna zemlja će biti svetski šampion, ali svet je već pobedio, Amerika je pobedila, FIFA je pobedila - poručio je Infantino.

On je ranije tokom dana govorio i u Ujedinjenim nacijama na skupu posvećenom ulozi sporta u unapređenju mentalnog zdravlja mladih, gde je istakao da je Svetsko prvenstvo pokazalo kako sport može da povezuje ljude uprkos političkim, kulturnim i drugim razlikama.

On je poručio da će FIFA nastaviti da podržava inicijative usmerene na unapređenje mentalnog zdravlja mladih i ocenio da je fudbal postao univerzalni jezik koji okuplja ljude širom sveta.

Ovogodišnje Svetsko prvenstvo najveće je u istoriji takmičenja, sa 48 reprezentacija učesnica i utakmicama koje se igraju u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

FIFA je saopštila da je do sada odigrano 102 od ukupno 104 utakmice pred gotovo punim stadionima, a da se ukupna poseta procenjuje na oko 6,7 miliona gledalaca.

Turnir je protekao bez većih bezbednosnih incidenata, ali su ga pratili pojedini politički sporovi i kontroverze, uključujući pitanja vezana za reprezentaciju Irana, odluku FIFA o ukidanju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu i reakcije na isticanje transparenta o Foklandskim ostrvima od strane argentinskih fudbalera, prenosi AP.

Balogun je dobio crveni karton u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, zbog čega je prvobitno trebalo da propusti naredni meč. Međutim, FIFA je kasnije suspendovala kaznu i omogućila mu da nastupi protiv Belgije, što je izazvalo kritike i optužbe o mogućem političkom uticaju na odluke svetske fudbalske organizacije.

Infantino je odbacio tvrdnje da je bilo političkog uticaja i naveo da je odluka doneta u skladu sa pravilima FIFA.