FIFA je rešila pitanje trajanja poluvremena u finalu Svetskog prvenstva između Španije i Argentine, koje se igra ove nedjelje na stadionu MetLife. Odmor će trajati 17 minuta, samo dva minuta duže od standardnog. Tu je informaciju krovna fudbalska organizacija službeno potvrdila, piše Marca.

Španski i argentinski savez obavešteni su da će muzički nastupi Šakire, Madone i Džastina Bibera trajati ukupno 11 minuta. Time su opovrgnute ranije najave da bi pauza zbog velikog broja izvođača mogla biti produžena na više od pola sata.

Preostalih šest minuta predviđeno je za postavljanje i uklanjanje pozornice, te za natapanje terena. Time se izlazi ususret španskoj reprezentaciji, koja je izrazila zabrinutost zbog stanja terena. Na prethodnim utakmicama na MetLife-u teren je bio vrlo suv, što je usporavalo kretanje lopte.

Za razliku od trajanja poluvremena, ne menja se pravilo o pauzama za osveženje. Zbog visokih temperatura, sudija će i u finalu prekinuti igru po jednom sredinom svakog poluvremena, kao što je bila praksa tokom celog turnira.