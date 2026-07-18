Košarkaška reprezentacija Srbije starosti do 20 godina napravila je novi veliki uspeh na Eurobasketu, pošto se plasirala u polufinale u Ljubljani, gde će se sastati sa ekipom Španije u borbi za veliko finale.

Naši momci do sada nemaju poraz na ovom takmičenju i može se reći da su do polufinalu stigli i više nego dominantno. Kao i Srbija, i Španija je do polufinala stigla na impresivan način sa svim pobedama.

Ovaj duel se igra u dvorani "Stožice" od 21.00 čas, a prenos na TV-u nije obezbeđen. Ipak, možete ga pratiti na Jutjub kanalu FIBA, ali biste morali da platite i pretplatu po ceni od 400 dinara za ceo turnir, tako da bi vam ona služila i za finale / meč za treće mesto.