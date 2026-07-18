Srpski košarkaš Uroš Plavšić mogao bi da se suoči sa kaznom do pet godina zatvora zbog sumnje da je napao pripadnika obezbeđenja Vojno-medicinske akademije u Beogradu, javljaju mediji nakon što je protiv njega pokrenut postupak.

Plavšić je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a sumnjiči se da je u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu VMA i fizički nasrnuo na vojno lice koje je obavljalo dužnost na prijavnici broj 2.

Prema navodima iz istrage, pripadnik obezbeđenja uspeo je da savlada košarkaša i pozove vojnu policiju. Tokom incidenta vojno lice zadobilo je lakše telesne povrede glave i ruke.

Za krivično delo napad na vojno lice u vršenju vojne službe zakonom je predviđena kazna zatvora od tri meseca do tri godine, dok zbog posledica napada i povreda koje je zadobilo vojno lice kazna može biti stroža i iznositi do pet godina.

Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati, a slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu.



