Selektor Engleske Tomas Tuhel stao je u odbranu svojih taktičkih odluka nakon poraza od Argentine (2:1) u polufinalu SP.

Nemac je poručio da ne žali ni za jednom izmenom i da svu odgovornost preuzima na sebe.



Na konferenciji za medije uoči utakmice za treće mesto protiv Francuske u Majamiju, nemački stručnjak priznao je da je njegov tim u završnici meča postao previše pasivan, ali je naglasio da ne smatra da su odluke bile pogrešne.

- Ako je nekome potreban krivac, onda sam to ja. Ja sam selektor i preuzimam odgovornost. Ne kajem se zbog svojih odluka, donosio sam ih oslanjajući se na iskustvo, instinkt i želju da pomognem ekipi da pobedi. Nažalost, rezultat nije bio onakav kakav smo želeli - rekao je Tuhel.

Engleska je vodila 1:0 sve do 85. minuta, ali je Argentina, predvođena Lionelom Mesijem, uspela da preokrene rezultat i izbori plasman u finale.

Tuhel je objasnio da je odluka da njegova ekipa pređe na formaciju sa petoricom u poslednjoj liniji doneta kako bi zaustavila argentinske napade.

- Argentina je nakon našeg gola igrala sa mnogo više ritma. Nismo uspevali da zaustavimo centaršuteve niti njihove igrače koji su ulazili u kazneni prostor. Zato smo prešli na sistem sa petoricom pozadi kako bismo zatvorili bokove. Međutim, postali smo previše pasivni, dok je Argentina podigla nivo igre - objasnio je selektor.

Osvrnuo se i na kritike zbog toga što je kapiten Hari Kejn igrao veoma povučeno u završnici utakmice.

- Kada se branite u niskom bloku, to je normalno. Nismo bili dovoljno aktivni, ali to nije bila odluka koja se odnosila samo na Kejna - rekao je Tuhel.

Selektor Engleske smatra da su na fizičku spremu njegove ekipe uticali iscrpljujući mečevi protiv Meksika i Norveške.

- Iako ne želimo da to zvuči kao izgovor, utakmica protiv Meksika na velikoj nadmorskoj visini, kada smo dugo igrali sa igračem manje, kao i duel sa Norveškom po velikoj vrućini, ostavili su posledice. Igrači su dali apsolutno sve u svakoj utakmicI - istakao je Tuhel.