Omri Glazer napušta Crvenu zvezdu, a klub sa Marakane će dobiti obeštećenje od 300.000 evra za transfer.

Glazer ide u Makabi Haifu, kod trenera koji ga je i doveo u Crvenu zvezdu – Baraka Bahara.

Stigao je za 1,2 miliona evra, a odlazi za 300.000. Poslednju sezonu nije ni branio, pa je za Zvezdu dobro što ga je skinula sa platnog spiska.

Kako prenosi izraelski "Sport 5", Makabi iz Haife će otkupiti Glazera od Crvene zvezde iako su se nadali da bi golman mogao i kao slobodan igrač da stigne u njihov klub. Srpski šampion svojevremeno je tražio i više od 1.500.000 evra za Glazera, ali će sada dobiti pet puta manje novca.

Glazer će u Haifi imati platu od 400.000 evra po sezoni, prilično manje nego u Crvenoj zvezdi.