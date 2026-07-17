Zinedin Zidan će postati novi selektor Francuske. Prema informacijama Fabricija Romana, dogovor je postignut još u novembru prošle godine, dok bi tokom ovog meseca trebalo da bude potpisana sva potrebna dokumentacija.

Legendarni francuski fudbaler će voditi nacionalni tim u u Ligi nacija, na Evropskom prvenstvu 2028. i Svetskom prvenstvu 2030. godine. Tako će imati dovoljno vremena da sprovede promene u timu i pripremi generaciju koja bi trebalo da napadne trofeje na naredna dva velika takmičenja.

Zidan će na klupi naslediti Didijea Dešama koji odlazi posle 12 godina. Francuska je u polufinalu Svetskog prvenstva izgubila od Španije sa 2:0 i u subotu je očekuje meč za treće mesto sa Engleskom, što će ujedno biti poslednja Dešamova utakmica na klupi "trikolora". Iskusni stručnjak je sa Francuskom osvojio titulu svetskog šampiona 2018. godine, kao i trofej u Ligi nacija 2021.

Zidan je bez trenerskog angažmana od odlaska iz Real Madrida, a reprezentacija njegove zemlje od početka je predstavljala jednu od glavnih opcija za nastavak karijere.

Kao trener madridskog kluba osvojio je tri uzastopne Lige šampiona, uz trofeje u španskim i međunarodnim takmičenjima. Sada će prvi put samostalno predvoditi jednu reprezentaciju.