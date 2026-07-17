Muharemović (23) je sa Lidsom potpisao petogodišnji ugovor, a u Englesku dolazi iz Sasuola za 40 miliona evra, prenosi Skaj sport.

- Rođen sam spreman. Daću sve od sebe za ovaj klub, na svakoj utakmici. Jednostavno želim da pobeđujem. Mrzim poraz i boriću se za svaku loptu - bilo glavom ili nogama, ići ću na nju. Znam da je ovo veliki klub sa bogatom istorijom. Gledao sam mnogo snimaka, posebno o navijačima i o tome kako su karte za svaku utakmicu rasprodate - to je prosto neverovatno - rekao je Muharemović.

Reprezentativac BiH, koji igra na poziciji štopera, je prošle sezone upisao 33 utakmice za Sasuolo i zabeležio dva gola i dve asistencije.

On je odigrao tri utakmice za BiH na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, a ima ukupno 17 mečeva u dresu reprezentacije.

Muharemović je tokom seniorske karijere igrao za razvojni tim Juventusa i Volfsberger.

Lids će 22. avgusta gostovati Notingem Forestu u prvom kolu Premijer lige.