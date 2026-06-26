Kako otkriva Tutomerkato, Tarik Muhamerović će ovog leta napustiti Sasuolo, ali će ostati na severu Italije.

Naime, Juventus je rešio da otkupi njegov ugovor za 30 miliona evra i vrati ga u Torino. Toj odluci doprineo je director “stare dame” Đovani Karnevali koji insistira da se završi posao.

On će tako postati prvo zvanično pojačanje Juventusa za narednu sezonu.

Muhamerović je već bio član Juventusa 2021. godine, potom je poslat na pozajmicu u Sasuolo 2024. a zeleno-crni su otkupili njegov ugovor prošlog leta za samo dva miliona evra.

On je prošle sezone igrao odlično za Sasuolo. Na 32 meča je postigao i dva gola.