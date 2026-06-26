Očekivao sam veliki okršaj za prvo mesto dve selekcije koje su pokazale mnogo do sada na Mundijalu, ali od svega viđena je predstava "trikolora". U mnogome je pomogla i odluka selektora Norveške da odmori startere i šansu da rezervistima na ovom duelu.

Apsolutni junak bio je čovek koji je osvojio zlatnu loptu, Osman Dembele. Postigao je het-trik za samo 32 minuta igre, a u strelce se upisao i Due. Utešni pogodak Norveške delo je Asgarda.

U drugom meču Senegal je sa 5:0 razbio Irak i ostao u igri za prolaz dalje, jer je sada popravio gol razliku.

Dijara je donoe prednost Afrikancima posle svega četiri minuta igre, a onda crveni karton Rebina Sulake dodatno pomogao.

Gej je dva puta pogađao, kao i Sar i Endiaje.

Senegal će sada čekati rasplet ostalih duela i gledati na tabelu za najbolje trećeplasirane selekcije.

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja sa Svetskog prvenstva:

Norveška - Francuska 1:4 (1:3)

Senegal - Irak 5:0 (1:0)

71. minut - GOOOOL! Ponovo Senegal i ponovo Papa Gej! Afrikanci sada imaju realne šanse da se, ipak, domognu nokaut faze!

59. minut - GOOOO! Samo 180 sekundi je trebalo Senegalu za treći pogodak! Sada je precizan bio Papa Gej!

56. minut - GOOOL! Evo ga i Senegal! Ismaila Sar duplira prednost!

50. minut - Brani Menjon! Pročitao je Francuz nameru Larsena i sprečio ga da pogodi!

48. minut - Penal za Norvešku! Teo Ernandez je napravio faul i sudija pokazuje na belu tačku!

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

32. minut - GOOOOL! Samo 32 minuta bilo je potrebno Dembeleu da upiše het-trik!

25. minut - Vreme je za pauzu za osveženje.

21. minut - GOOOL! Odmah stiže odgovor Norvežana! Asgard koristi loše postavljenu odbranu Francuza i vraća na "minus jedan".

20. minut - GOOOL! Kako igra Dembele! Novi gol za napadača PSŽ, ovaj još lepši od prethodnog!

10. minut - Biće sada olakšan posao Senegalu jer je reprezentativac Iraka Rebin Sulaka dobio crveni karton.

07. minut - GOOOL! Vode Francuzi! Odličnu solo akciju kruniše pogotkom Osman Dembele!

04. minut - GOOOOL! Senegal već vodi! Abdulaje Sek donosi Afrikancima prednost!

02. minut - Velika prilika za Francuze, probao je Mbape sa nekih 10 metara i zatresao prečku!

21.00 - Utakmice su počele!

20.25 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen mečevima grupe I Svetskog prvenstva između selekcija Norveške i Francuske, odnosno Senegala i Iraka. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa Mundijala.