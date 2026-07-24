Finale Svetskog prvenstva u kojem je Španija savladala Argentinu i dalje je goruća sportska tema, a "gaučosi" se nikako ne mire sa porazom.

Argentina je odigrala jako loš meč i tek je u poslednjim trenucima drugog produžetka bila blizu pogotka.

Pau Kubarsi je nakon centaršuta loptu izbacio tik ispred Senesija. Lopta je umalo završila u mreži, a prema teorijama zavere iz Argentine, ovo je bio gol.

Bizarni snimci šire se društvenim mrežama. Ističu da je lopta ušla u mrežu, te da je ona bila pocepana i da im iz tog razloga čist pogodak nije priznat.