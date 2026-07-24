Srpski fudbaler Dušan Vlahović i dalje je jedna od glavnih tema letnjeg prelaznog roka, a prema informacijama iz Italije, karijeru bi mogao da nastavi u Turskoj.

Kako javlja "Sportmediaset", agent napadača Darko Ristić doputovao je u Istanbul, gde bi trebalo da razgovara sa čelnicima Bešiktaša o mogućem transferu 26-godišnjeg centarfora.

Turski velikan navodno je spremio izuzetno unosan finansijski paket kako bi privoleo Vlahovića da obuče crno-beli dres. Prema pisanju italijanskog medija, Bešiktaš nudi trogodišnji ugovor vredan 13,5 miliona evra po sezoni, dok bi kompletan posao dodatno bio uvećan bonusom za potpis i agentskim provizijama.

Kada se uračunaju plata, bonus za potpis i ostali troškovi, ukupna vrednost posla mogla bi da dostigne oko 70 miliona evra.

Vlahović je prethodnih sezona u Juventusu zarađivao 12 miliona evra godišnje, ali nije produžio saradnju sa torinskim klubom nakon što je dobio ponudu za novi ugovor sa znatno manjom platom, gotovo prepolovljenom u odnosu na dotadašnja primanja.