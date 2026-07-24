Tragala je Crvena zvezda za klubom u koji bi poslala ili prodala jedan od većih promašaja prošlosezonskog prelaznog roka i pronašla je novo utočište za Šavija Babiku.

Kako piše "Mozzartsport", reprezentativac Gabona ide na pozajmicu u redove Junajted FK iz Dubaiju. Klub iz Emirata imaće i opciju da otkupi Babiku za 4.000.000 evra ukoliko zadovolji izdanjima.

Podsetimo, Zvezda je toliko i platila transfer ofanzivca iz Tuluza pre godinu dana.

Junajted je osnovan tek pre četiri godine, ali su brzo uspeli da se domognu elitnog takmičenja.