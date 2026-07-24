Iako se Barselona vratila na Kamp nou na kojem je počela da igra utakmice sredinom prošle sezone, radovi nisu gotovi. U petak je poginuo radnik (54) na rekonstrukciji kultnog sportskog objekta.

Muškarac je zadobio snažan udarac u glavu iz razloga koji još uvek nisu razjašnjeni, a ekipe hitne pomoći nisu uspele da mu spasu život, saznaje „elcaso.com„. Isti portal prenosi da je najverovatnije reč o nesreći na radu, ali istraga je i dalje u toku kako bi se tačno utvrdilo šta je izazvalo smrtonosni udarac.

Pretpostavka je da je nesrećnog čoveka udarila druga dizalica na gradilištu. Identitet, kao ni nacionalnost ni preduzeće za koje je pokojnik radio, nisu poznati.