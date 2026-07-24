Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Kings Kangva brzo je postao glavni šraf ekipe Hapoel Ber Ševe i bio najzaslužniji za titulu ovog kluba.

Ipak, jasno je bilo da reprezentativac Zambije želi da ide, što se moglo naslutiti i nakon kašnjenja na pripreme.

Sada je stigla potvrda je prodao u redove Panatinaikosa za 4.000.000 evra i neće igrati potencijalni dvomeč sa Crvenom zvezdom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Svakako, to važi ako Hapoel nadoknadi minus iz prvog meča protiv Vikingura (1:2).

To je i dobro vest po crveno-bele jer je Kangva bio lider ekipe, pa će tesko Izraelci uspeti za kratko vreme da nađu pravu zamenu.