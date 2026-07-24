Lebron Džejms će 24. sezonu svoje duge NBA karijere igrati u Filadelfija Seventsisiksersima, navodi insajder Šams Čaranija.

Biće to četvrti klub u Džejmsovoj NBA karijeri, koja traje od 2003. godine kada je izabran kao prvi pik na draftu.

Nastupao je za Klivlend u dva navrata, Majami Hit i Lejkerse, čiji je dres nosio od 2018. godine do kraja prethodne sezone, kada je postalo jasno da će se odlučiti za drugu destinaciju.

Džejms se odlučio i na dosta manju platu, ubedljivo najmanju do sada u karijeri. Potpisao je dvogodišnji ugovor vredan 8.000.000 dolara, uz opciju produžetka na još godinu dana.