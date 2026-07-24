Kapiten Reala je u klub došao 2007. godine i tokom 20 sezona osvojio 29 trofeja, od čega tri titule šampiona Evrope i devet naslova prvaka Španije.

Ljulj (38) je igrač sa najviše nastupa u dresu Real Madrida - 1.249 utakmica.

Španski košarkaš je 2017. godine proglašen za MVP Evrolige.

On je tokom karijere igrao još i za Olesu i Manresu. Denver je 2009. godine draftovao Ljulja, ali je on ostao u Realu.

Ljulj je sa reprezentacijom Španije osvojio Svetsko prvenstvo 2019. godine, tri puta je bio šampion Evrope - 2009, 2011. i 2015. godine, a ima srebrnu i bronzanu medalju sa Olimpijskih igara.