Kako je saopšteno, doskorašnji član Baskonije je sa čelnicima Reala potpisao ugovor do juna 2028. godine.

Luvavu-Kabaro (31) je pre Baskonije igrao između ostalog i za Megu, ASVEL i milansku Olimpiju.

Francuz se tokom leta dovodio u vezu sa Crvenom zvezdom i Partizanom, ali se na kraju odlučio za Real.

Baskonija nije gubila vreme i odmah mu je dovela zamenu, pošto je u Vitoriju stigao Kris Duarte. Reprezentativac Dominikanske Republike je sa španskim klubom potpisao dvogodišnji ugovor.

- Angažovanjem Krisa Duartea, Baskonija u svoj sastav dobija igrača kojeg odlikuju snaga, poenterski potencijal i moćna igra. Dominikanski spoljni igrač ima više od 150 odigranih NBA utakmica - navela je Baskonija.

Košarkaš iz Dominikanske Republike je pošle sezone u dresu Unikahe u španskom prvenstvu prosečno beležio 10,9 poena i 2,8 asistencija, dok je u Ligi šampiona imao učinak 9,5 poena i tri skoka.

Duarte je tokom karijere igrao još i za Indijanu, Sakramento i Čikago.