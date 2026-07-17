Francuski košarkaš Viktor Vembanjama završio je odmor i započeo pripreme za nastavak reprezentativnih obaveza, a prvi veliki izazov biće mu dvomeč protiv Srbije.

Francuski košarkaš trebalo bi da predvodi "trikolore" u avgustovskom prozoru kvalifikacija, kada će se sastati sa selekcijom Srbije u dve kontrolne utakmice.

Prvi susret zakazan je za 20. avgust u Beogradskoj areni, dok će se revanš odigrati tri dana kasnije u Orleanu.

Kako javlja "L'Équipe", Vembanjama je napustio Korziku, gde je provodio deo odmora, i vratio se individualnom radu sa Gijomom Alkijeom.

Najbolji defanzivac NBA lige iz prethodne sezone priključio se radu reprezentacije nakon što je Francuska u kvalifikacijama već ostvarila odličan rezultat.

"Trikolori" imaju skor 5-1, a selektor Frederik Futu uskoro će moći da računa na jednu od najvećih zvezda svetske košarke.

Pre duela sa Srbijom, Francusku očekuju i mečevi protiv Slovenije i Švedske krajem avgusta, dok se kvalifikacije nastavljaju u novembru.

U nastavku borbe za plasman na Mundobasket Francuzi će igrati i protiv Estonije, dok su se ranije sastajali sa Finskom i Mađarskom.

Srbija u svojoj kvalifikacionoj grupi trenutno ima skor 4-2, a do kraja je očekuju dueli sa Italijom, Litvanijom i Islandom.

Pored "orlova", u grupi se nalaze još Turska i Bosna i Hercegovina.

Plasman na Svetsko prvenstvo izboriće tri najbolje selekcije iz svake grupe